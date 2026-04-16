Самсонова проиграла Гауфф на турнире в Штутгарте

- Россиянка Людмила Самсонова проиграла американке Кори Гауфф во втором круге теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте.
- Встреча завершилась победой Кори Гауфф со счетом 7:5, 6:1.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова проиграла американке Кори Гауфф во втором круге теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась победой третьей ракетки мира со счетом 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут.
В четвертьфинале турнира Гауфф сыграет с чешкой Каролиной Муховой.