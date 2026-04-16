Шведский самолет ведет разведку вдоль границы России и Финляндии

- Шведский самолёт разведки летает вдоль границы Финляндии и России.
- Самолет вылетел около 7.56 мск с базы Мальмен в Швеции и развернулся около Норвегии.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Самолет разведки ВВС Швеции летает вдоль границы Финляндии и России, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
В конце марта ВСУ активизировали удары БПЛА по Ленинградской области. Российская ПВО уничтожила десятки аппаратов, однако повреждения получил порт в Усть-Луге.
В сентябре 2025 году Владимир Зеленский заявил о намерении нанести новые удары по порту. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это признанием с организации терактов.