Шведский самолет ведет разведку вдоль границы России и Финляндии
10:47 16.04.2026 (обновлено: 10:51 16.04.2026)
Шведский самолет ведет разведку вдоль границы России и Финляндии

  • Шведский самолёт разведки летает вдоль границы Финляндии и России.
  • Самолет вылетел около 7.56 мск с базы Мальмен в Швеции и развернулся около Норвегии.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Самолет разведки ВВС Швеции летает вдоль границы Финляндии и России, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Самолет вылетел около 7.56 мск с базы Мальмен в Швеции, пролетел вдоль границы с РФ и развернулся около Норвегии. Ранее он уже выполнял подобные полеты у российской границы.
В конце марта ВСУ активизировали удары БПЛА по Ленинградской области. Российская ПВО уничтожила десятки аппаратов, однако повреждения получил порт в Усть-Луге.
В сентябре 2025 году Владимир Зеленский заявил о намерении нанести новые удары по порту. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это признанием с организации терактов.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
