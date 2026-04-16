Названа дата первого за полтора месяца рейса из Москвы в Тель-Авив

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Первый после начала эскалации на Ближнем Востоке рейс авиакомпании Red Wings ("Ред Вингс") из Москвы в Тель-Авив запланирован на 17 апреля, рассказали РИА Новости в справочной службе московского аэропорта Жуковский.