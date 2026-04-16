Рейтинг@Mail.ru
Названа дата первого за полтора месяца рейса из Москвы в Тель-Авив
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 16.04.2026 (обновлено: 10:37 16.04.2026)
Названа дата первого за полтора месяца рейса из Москвы в Тель-Авив

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Международный аэропорт Жуковский
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Первый после начала эскалации на Ближнем Востоке рейс авиакомпании Red Wings ("Ред Вингс") из Москвы в Тель-Авив запланирован на 17 апреля, рассказали РИА Новости в справочной службе московского аэропорта Жуковский.
"Вылет планируется 17 апреля, в 16:45, авиакомпания Red Wings", — сообщили в Жуковском на вопрос о времени рейса в Тель-Авив.
В среду Росавиация уведомила, что рейсы российских авиакомпаний в Израиль разрешены с 16 апреля при условии вылета в промежутке с 7:00 по 1:00 мск.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрывали воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников, это привело к массовым отменам рейсов.
Тель-АвивМоскваБлижний ВостокФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала