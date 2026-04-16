Названа дата первого за полтора месяца рейса из Москвы в Тель-Авив

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Первый после начала эскалации на Ближнем Востоке рейс авиакомпании Red Wings ("Ред Вингс") из Москвы в Тель-Авив запланирован на 17 апреля, рассказали РИА Новости в справочной службе московского аэропорта Жуковский.
"Вылет планируется 17 апреля, в 16:45, авиакомпания Red Wings", — сообщили в Жуковском на вопрос о времени рейса в Тель-Авив.
В среду Росавиация уведомила, что рейсы российских авиакомпаний в Израиль разрешены с 16 апреля при условии вылета в промежутке с 7:00 по 1:00 мск.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрывали воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников, это привело к массовым отменам рейсов.