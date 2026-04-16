Данные о более чем 400 тысячах атлетов из России включат в регистр здоровья

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Информация о более чем 400 тысячах российских спортсменов будет включена в федеральный регистр здоровья, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

В четверг в Москве проходит коллегия ФМБА

"Активно развивается федеральный регистр здоровья российских спортсменов, в который будет включена информация о более чем 400 тысячах спортсменов сборных команд страны и субъектов Российской Федерации", - сказала Скворцова на коллегии.

По ее словам, этот регистр позволит обеспечить взаимодействие с более чем 300 медицинских и спортивных организаций, расположенными во всех регионах России

По данным Скворцовой, за прошлый год в клиниках ФМБА проведено более 26 тысяч углубленных медицинских обследований спортсменов, выполнено почти 7 тысяч консультаций, оказана специализированная медпомощь более чем 4,6 тысячам спортсменов.