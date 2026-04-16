Рейтинг@Mail.ru
"Хают наши шахматы": Ткачев ответил на слова о кризисе в России - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 16.04.2026 (обновлено: 12:15 16.04.2026)
"Хают наши шахматы": Ткачев ответил на слова о кризисе в России

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Ткачев
Александр Ткачев - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Александр Ткачев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ ИИ
  • Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев заявил, что разговоры о кризисе российских шахмат не имеют под собой почвы.
  • На турнире претендентов на шахматную корону российские гроссмейстеры Андрей Есипенко, Александра Горячкина и Екатерина Лагно показали разные результаты, не оправдав ожиданий.
  • Ткачев подчеркнул, что спортсмены будут делать выводы из этого турнира и продолжат борьбу, а впереди у них Всемирная шахматная Олимпиада в сентябре.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Высказывания о том, что российские шахматы находятся в кризисе, не имеют под собой почвы, когда российские гроссмейстеры Андрей Есипенко, Александра Горячкина и Екатерина Лагно отбирались на турнир претендентов на шахматную корону, подобных разговоров не было, заявил РИА Новости исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.
В среду на Кипре завершился турнир претендентов на шахматную корону, его победителями стали узбекистанец Жавохир Синдаров у мужчин и Рамешбабу Вайшали из Индии у женщин. Есипенко занял последнее, восьмое место, Горячкина поделила третье-четвертое места, Лагно стала шестой. Ряд специалистов, в частности, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, высказали мнение, что российские шахматы находятся в кризисе.
«
"Во-первых, поздравляю Жавохира и Вайшали, для них обоих это первый такой огромный успех, они впервые вышли на титульный матч. Что касается наших шахматистов, понятно, что мы все, в первую очередь болельщики, рассчитывали на другие результаты. Самое главное - сделать правильные выводы. Уверен, что они будут сделаны. Это не последний турнир претендентов и для Андрея, и для Екатерины, и для Александры. Напомню, что Екатерина и Александра четыре раза подряд участвовали в турнире претенденток. Желаю нашим девчонкам отобраться в пятый раз. И у Андрея есть все, чтобы через два года попробовать вновь свои силы", - сказал Ткачев.
Собеседник агентства напомнил, как российские шахматисты проходили отбор на турнир претендентов. "Если бы ребята показали другой результат, все те, кто сейчас наши шахматы хает, наоборот, восторженно бы об этом рассказывали. Это спорт, невозможно все время быть наверху. Потенциал, уверен, у наших спортсменов огромный. В этот раз не сложилось, обязательно сложится в другой раз. Давайте вспомним, как они отбирались в турнир претендентов - и Екатерина, и Александра, и Андрей. Есипенко занял третье место в Кубке мира, и тогда что-то никто не говорил, что у нас кризис. Екатерина отобралась со второго места в большой "швейцарке", - добавил Ткачев.
"У нас любят, если что-то идет не так, кричать "все пропало, гипс снимают, клиент уезжает". Но это спортивная жизнь, в которой у любого спортсмена есть взлеты и падения. Главное - работать, а так боролись, старались. Понятно, что спортсмены рассчитывали на другой результат, но работоспособность не отнять ни у кого. А жизнь на этом турнире не заканчивается, у нас впереди Всемирная шахматная Олимпиада в сентябре. Идем дальше", - заключил исполнительный директор ФШР.
КипрИндияАндрей ЕсипенкоАлександр ТкачевЕкатерина ЛагноФедерация шахмат России (ФШР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    16.04 16:30
    Авангард
    ЦСКА
  • Волейбол
    16.04 19:00
    Зенит-Казань
    Локомотив Новосибирск
  • Баскетбол
    16.04 19:30
    ЦСКА
    Нижний Новгород
  • Теннис
    16.04 19:30
    Л. Самсонова
    К. Гауфф
  • Футбол
    16.04 19:45
    АЗ Алкмар
    Шахтер Донецк
  • Футбол
    16.04 22:00
    Ноттингем Форрест
    Порту
  • Футбол
    16.04 22:00
    Астон Вилла
    Болонья
  • Футбол
    16.04 22:00
    Фиорентина
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала