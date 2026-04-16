"Хают наши шахматы": Ткачев ответил на слова о кризисе в России

Краткий пересказ ИИ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Высказывания о том, что российские шахматы находятся в кризисе, не имеют под собой почвы, когда российские гроссмейстеры Андрей Есипенко, Александра Горячкина и Екатерина Лагно отбирались на турнир претендентов на шахматную корону, подобных разговоров не было, заявил РИА Новости исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.
В среду на Кипре завершился турнир претендентов на шахматную корону, его победителями стали узбекистанец Жавохир Синдаров у мужчин и Рамешбабу Вайшали из Индии у женщин. Есипенко занял последнее, восьмое место, Горячкина поделила третье-четвертое места, Лагно стала шестой. Ряд специалистов, в частности, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, высказали мнение, что российские шахматы находятся в кризисе.
"Во-первых, поздравляю Жавохира и Вайшали, для них обоих это первый такой огромный успех, они впервые вышли на титульный матч. Что касается наших шахматистов, понятно, что мы все, в первую очередь болельщики, рассчитывали на другие результаты. Самое главное - сделать правильные выводы. Уверен, что они будут сделаны. Это не последний турнир претендентов и для Андрея, и для Екатерины, и для Александры. Напомню, что Екатерина и Александра четыре раза подряд участвовали в турнире претенденток. Желаю нашим девчонкам отобраться в пятый раз. И у Андрея есть все, чтобы через два года попробовать вновь свои силы", - сказал Ткачев.
Собеседник агентства напомнил, как российские шахматисты проходили отбор на турнир претендентов. "Если бы ребята показали другой результат, все те, кто сейчас наши шахматы хает, наоборот, восторженно бы об этом рассказывали. Это спорт, невозможно все время быть наверху. Потенциал, уверен, у наших спортсменов огромный. В этот раз не сложилось, обязательно сложится в другой раз. Давайте вспомним, как они отбирались в турнир претендентов - и Екатерина, и Александра, и Андрей. Есипенко занял третье место в Кубке мира, и тогда что-то никто не говорил, что у нас кризис. Екатерина отобралась со второго места в большой "швейцарке", - добавил Ткачев.
"У нас любят, если что-то идет не так, кричать "все пропало, гипс снимают, клиент уезжает". Но это спортивная жизнь, в которой у любого спортсмена есть взлеты и падения. Главное - работать, а так боролись, старались. Понятно, что спортсмены рассчитывали на другой результат, но работоспособность не отнять ни у кого. А жизнь на этом турнире не заканчивается, у нас впереди Всемирная шахматная Олимпиада в сентябре. Идем дальше", - заключил исполнительный директор ФШР.
