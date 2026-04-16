"Хают наши шахматы": Ткачев ответил на слова о кризисе в России

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Высказывания о том, что российские шахматы находятся в кризисе, не имеют под собой почвы, когда российские гроссмейстеры Андрей Есипенко, Александра Горячкина и Екатерина Лагно отбирались на турнир претендентов на шахматную корону, подобных разговоров не было, заявил РИА Новости исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

"У нас любят, если что-то идет не так, кричать "все пропало, гипс снимают, клиент уезжает". Но это спортивная жизнь, в которой у любого спортсмена есть взлеты и падения. Главное - работать, а так боролись, старались. Понятно, что спортсмены рассчитывали на другой результат, но работоспособность не отнять ни у кого. А жизнь на этом турнире не заканчивается, у нас впереди Всемирная шахматная Олимпиада в сентябре. Идем дальше", - заключил исполнительный директор ФШР.