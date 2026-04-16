09:40 16.04.2026 (обновлено: 10:52 16.04.2026)

В Петербурге задержали куратора по делу футболиста, обвиняемого в убийстве

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Петербурге задержали одного из кураторов по уголовному делу об убийстве предпринимательницы на северо-западе Москвы, сообщили в СК Роcсии.
"В ближайшее время подозреваемый будет доставлен к следователю", — говорится в заявлении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Фигурант дела об убийстве предпринимательницы в Москве признал вину
21 марта, 23:34
По данным ведомства, 19-летний мужчина выполнял поручения организаторов преступления. Он нашел курьеров, а затем координировал их действия по передаче имущества, похищенного из квартиры на Строгинском бульваре.
Инцидент произошел 13 марта. Мошенники под видом силовиков убедили несовершеннолетнюю дочь предпринимательницы впустить домой преступника — 20-летнего игрока ФК "Урал-2" Даниила Секача. Он убил женщину, забрал из сейфа деньги и ювелирные украшения, а затем выбросил их в окно.
Его соучастница — 22-летняя москвичка — все подобрала и передела другому фигуранту дела — 17-летнему студенту одного из столичных колледжей. Он, в свою очередь, отдал похищенное следующему участнику криминальной схемы.
Всех троих арестовали. Возбуждено уголовное дело об убийстве, разбое и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Даниил Секач в здании Тушинского суда - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
В "Урале" рассказали, как задержанный футболист оказался в Москве
14 марта, 21:41
 
