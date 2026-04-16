В Петербурге задержали куратора по делу футболиста, обвиняемого в убийстве

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Петербурге задержали одного из кураторов по уголовному делу об убийстве предпринимательницы на северо-западе Москвы, сообщили в В Петербурге задержали одного из кураторов по уголовному делу об убийстве предпринимательницы на северо-западе Москвы, сообщили в СК Роcсии

"В ближайшее время подозреваемый будет доставлен к следователю", — говорится в заявлении.

По данным ведомства, 19-летний мужчина выполнял поручения организаторов преступления. Он нашел курьеров, а затем координировал их действия по передаче имущества, похищенного из квартиры на Строгинском бульваре.

Инцидент произошел 13 марта. Мошенники под видом силовиков убедили несовершеннолетнюю дочь предпринимательницы впустить домой преступника — 20-летнего игрока ФК "Урал-2" Даниила Секача. Он убил женщину, забрал из сейфа деньги и ювелирные украшения, а затем выбросил их в окно.

Его соучастница — 22-летняя москвичка — все подобрала и передела другому фигуранту дела — 17-летнему студенту одного из столичных колледжей. Он, в свою очередь, отдал похищенное следующему участнику криминальной схемы.