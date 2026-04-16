Путин поприветствовал гостей Московского кинофестиваля

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг поприветствовал гостей церемонии открытия 48-го Московского международного кинофестиваля, телеграмму зачитала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Московский международный кинофестиваль открывается в 48-й раз в театре "Россия" в Москве в четверг.
"Дорогие друзья, приветствую вас на открытии 48-го Московского международного кинофестиваля. На протяжении своей долгой истории Московский кинофестиваль всегда радушно встречает представителей кинематографического сообщества из России и многих зарубежных государств", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что в программе нынешнего фестиваля, как и прежде, богатая палитра ярких, неординарных работ, созданных признанными мэтрами и дебютантами конкурса в разных жанрах, стилях и направлениях.
Путин выразил уверенность, что 48-й Московский международный кинофестиваль пройдет на самом высоком творческом и организационном уровне, а также порадует зрителей громкими премьерами и интересными показами и станет праздничным и незабываемым событием в культурной жизни России.
"От души поздравляю лауреатов. Желаю всем успехов в реализации намеченных планов и всего наилучшего", - заключил российский лидер.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.
22 декабря 2025, 14:02