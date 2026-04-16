Глава КЧР Темрезов рассказал Путину о помощи бойцам СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов доложил Владимиру Путину о поддержке бойцов СВО и их семей.

В регионе открыли новый реабилитационный центр с отделением экзопротезирования, который стал первым на юге России.

По поручению президента в республике ввели пять мер по поддержке многодетных семей, включая выплаты и улучшение жилищных условий.

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов доложил Владимиру Путину о поддержке бойцов СВО и их семей.

"Мы уже ввели 54 региональные меры финансовой и нефинансовой поддержки", — рассказал он.

Так, совместно с министром труда и социальной защиты в регионе открыли новый реабилитационный центр с отделением экзопротезирования.

"Он первый на юге России . Там при 3D-моделировании идет подбор прямо на месте", — отметил Темрезов

Кроме того, по поручению президента в республике ввели пять мер по поддержке многодетных семей.

"Это и выплаты семьям, у которых родился третий ребенок, и улучшение жилищных условий семей, где восемь и более детей, но сейчас мы хотим пересмотреть — где шесть и более", — уточнил глава региона.