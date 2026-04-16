13:45 16.04.2026 (обновлено: 14:45 16.04.2026)
Глава КЧР Темрезов рассказал Путину о помощи бойцам СВО

Темрезов рассказал Путину о новом центре протезирования для бойцов СВО в КЧР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов доложил Владимиру Путину о поддержке бойцов СВО и их семей.
  • В регионе открыли новый реабилитационный центр с отделением экзопротезирования, который стал первым на юге России.
  • По поручению президента в республике ввели пять мер по поддержке многодетных семей, включая выплаты и улучшение жилищных условий.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов доложил Владимиру Путину о поддержке бойцов СВО и их семей.
"Мы уже ввели 54 региональные меры финансовой и нефинансовой поддержки", — рассказал он.
Так, совместно с министром труда и социальной защиты в регионе открыли новый реабилитационный центр с отделением экзопротезирования.
"Он первый на юге России. Там при 3D-моделировании идет подбор прямо на месте", — отметил Темрезов.
Кроме того, по поручению президента в республике ввели пять мер по поддержке многодетных семей.
"Это и выплаты семьям, у которых родился третий ребенок, и улучшение жилищных условий семей, где восемь и более детей, но сейчас мы хотим пересмотреть — где шесть и более", — уточнил глава региона.
В числе показателей, где пока есть отставание, — ветхость систем водоснабжения и износ зданий учебных заведений. Темрезов пообещал продолжать работу по этим направлениям, прежде всего — проводить капремонт школ и детских садов.
РоссияВладимир ПутинРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)СпецоперацияОбщество
 
 
