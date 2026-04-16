Путин в четверг встретится с главой Карачаево-Черкесии Темрезовым

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будет сегодня с докладом у президента глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов. Президент традиционно продолжает фактически ежедневную работу с главами регионов. Это постоянная такая константа для рабочего дня главы государства", - сказал Песков журналистам.
Песков добавил, что в графике у президента также запланированы в четверг закрытые рабочие встречи.
