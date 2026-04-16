Кучеров проиграл приз лучшему бомбардиру "регулярки" НХЛ - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
07:51 16.04.2026 (обновлено: 12:23 16.04.2026)
Кучеров проиграл приз лучшему бомбардиру "регулярки" НХЛ

Кучеров не смог стать лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров завершил борьбу за "Арт Росс Трофи", который вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.
В ночь на четверг "Тампа" дома проиграла "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:4 (0:1, 1:3, 1:0). В составе победителей дубль оформил Тай Карти (5-я и 22-я минуты), шайбы также забросили Гейб Перро (25) и Мика Зибанежад (33). Ассистировавший Карти российский защитник Владислав Гавриков отдал 21-ю передачу в текущем сезоне. Всего спортсмен набрал 35 очков (14 шайб + 21 ассист) за 82 матча. У "Тампы" отличились Оливер Бьоркстранд (32) и Кори Перри (41).
Тампа-Бэй
2 : 4
Рейнджерс
31:15 • Оливер Бьеркстранд
(Скотт Сабурин, Митчелл Чаффи)
40:51 • Кори Перри
(Земгус Гиргенсонс, Эмиль Лиллеберг)
04:02 • Тай Картье
(Мика Зибанежад, Владислав Гавриков)
21:29 • Тай Картье
(Джей Ти Миллер, Конор Шири)
24:49 • Gabriel Perreault
(Уилл Кюилл, Тай Картье)
32:46 • Мика Зибанежад
(Алексис Лафренье, Джей Ти Миллер)
Этот матч стал заключительным для "молний" в регулярном чемпионате. Кучеров во встрече очков не набрал. Форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, заработав 130 результативных баллов (44 шайбы + 86 передач). Первым идет канадский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид с 134 очками (48+86). Также Кучеров и Макдэвид делят первое место в списке лучших ассистентов, среди снайперов россиянин идет седьмым.
"Тампа" с 106 очками заняла второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Ранее команда вышла в плей-офф НХЛ, где в первом раунде сыграет с "Монреаль Канадиенс". "Рейнджерс", набрав 77 баллов, заняли последнюю, восьмую строчку в Столичном дивизионе.
В другом матче "Даллас Старз" в гостях обыграл "Баффало Сейбрз" в серии буллитов со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0). Российский защитник "Далласа" Илья Любушкин отдал передачу.
Результаты других матчей дня:
"Флорида Пантерз" - "Детройт Ред Уингз" - 8:1 (1:0, 4:1, 3:0);
"Оттава Сенаторз" - "Торонто Мейпл Лифс" - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1);
"Чикаго Блэкхокс" - "Сан-Хосе Шаркс" -5:2 (0:1, 1:1, 4:0);
"Вегас Голден Найтс" - "Сиэтл Кракен" - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).
ХоккейСпортНикита КучеровКори ПерриКоннор МакдэвидТампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк РейнджерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)Владислав Гавриков
 
