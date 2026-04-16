Названа главная тема ПМЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума.
- Главной темой ПМЭФ-2026 станет "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".
- Форум пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня 2026 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Главной темой ПМЭФ-2026 станет "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему", следует из архитектуры деловой программы, опубликованной "Росконгрессом".
«
Ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что архитектура деловой программы выстроена вокруг четырех ключевых смысловых блоков, которые отражают актуальную картину дня в глобальной экономике.
"При этом в рамках российского трека программы нам необходимо найти такие решения, чтобы вернуть экономику страны на траекторию роста, а в рамках международного трека обсудить реальные процессы трансформации глобальной экономики и переход к многополярной модели", – сказал Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.
Стала известна стоимость участия в ПМЭФ-2026
23 января, 01:52