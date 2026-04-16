Названа главная тема ПМЭФ-2026
16:37 16.04.2026
Названа главная тема ПМЭФ-2026

Главной темой ПМЭФ станет "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему"

Флаги-баннеры ПМЭФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума.
  • Главной темой ПМЭФ-2026 станет "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".
  • Форум пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня 2026 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Главной темой ПМЭФ-2026 станет "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему", следует из архитектуры деловой программы, опубликованной "Росконгрессом".
«

"Опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. Главная тема форума – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему", - сообщает фонд "Росконгресс", который является оператором форума.

Ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что архитектура деловой программы выстроена вокруг четырех ключевых смысловых блоков, которые отражают актуальную картину дня в глобальной экономике.
"При этом в рамках российского трека программы нам необходимо найти такие решения, чтобы вернуть экономику страны на траекторию роста, а в рамках международного трека обсудить реальные процессы трансформации глобальной экономики и переход к многополярной модели", – сказал Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
