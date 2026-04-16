Названа главная тема ПМЭФ-2026

"Опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. Главная тема форума – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему", - сообщает фонд "Росконгресс" , который является оператором форума.

"При этом в рамках российского трека программы нам необходимо найти такие решения, чтобы вернуть экономику страны на траекторию роста, а в рамках международного трека обсудить реальные процессы трансформации глобальной экономики и переход к многополярной модели", – сказал Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.