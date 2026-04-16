22:21 16.04.2026 (обновлено: 00:16 17.04.2026)
Российский спортсмен разбился на мотоцикле в Таиланде

Пауэрлифтер Пожидаев погиб в ДТП в Паттайе после ложного сообщения о смерти отца

Машина скорой медицинской помощи в Таиланде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский пауэрлифтер, чемпион Кузбасса Александр Пожидаев погиб в ДТП с мотоциклом в Таиланде.
  • Перед аварией спортсмену позвонили и сообщили о смерти отца.
  • Уже после смерти Александра выяснилось, что звонок неизвестного человека был ошибочным.
БАНГКОК, 16 апр – РИА Новости. Российский пауэрлифтер, чемпион Кузбасса 22-летний Александр Пожидаев погиб в таиландской Паттайе в ДТП с мотоциклом, которым он управлял, после ложного сообщения по голосовой связи о смерти его отца, сообщили РИА Новости российские волонтеры, работающие в Таиланде, в настоящее время помогающие семье погибшего в организации отправки его останков на родину.
"Александру кто-то позвонил ночью по голосовой связи и сообщил о том, что его отец умер. Звонивший даже начал критиковать его за то, что он не пришел на похороны собственного отца. Для Александра это был шок, он ничего не знал о смерти отца. После звонка он вскочил на мотоцикл и на большой скорости выехал из дома, в котором жил, а через 10 минут разбился на трассе", - рассказали собеседники агентства.
По их словам, россиянин получил черепно-мозговую травму, множественные переломы и повреждения внутренних органов. Он был доставлен в реанимационное отделение одной из больниц Паттайи в крайне тяжелом состоянии и подключен к системам жизнеобеспечения.
Затем у Александра произошла остановка сердца. Врачам, более получаса пытавшимся реанимировать россиянина, не удалось его спасти, рассказали волонтеры.
"Уже после смерти Александра выяснилось, что звонок неизвестного ему человека, который он принял ночью, был ошибочным. Отец Александра жив и здоров", - рассказали агентству волонтеры.
По их информации, Александр Пожидаев приехал в Таиланд в январе 2026 года. Он погиб в ДТП неподалеку от поселка Бан Дусит в пригороде Паттайи, который в курортном городе называют "русской деревней".
