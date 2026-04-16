Минцифры РФ и Центральный университет будут партнерами в ИТ-проекте

© Фото предоставлено Центральным университетом

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Центральный университет объявили о стратегическом партнерстве в рамках проекта "Код будущего", сообщает пресс-служба вуза.

"Код будущего" — образовательная инициатива Минцифры РФ, запущенная в 2022 году, в рамках которой школьники и студенты колледжей могут бесплатно проходить ИТ-курсы и получать навыки для карьеры в информационных технологиях. В настоящее время "Код будущего" реализуется в рамках федеральной программы "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Выпускники образовательной инициативы Минцифры России смогут поступить в Центральный университет в ускоренном формате и учиться с грантовой поддержкой по направлениям "Разработка", "Бизнес и аналитика" и "Искусственный интеллект". Размер гранта от 25 до 50%.

Абитуриенты смогут использовать сертификат о прохождении курсов программирования "Код будущего" для перехода на финальный этап отбора грантового конкурса Центрального университета. Формат финального этапа и размер гранта зависят от уровня сложности курса, пройденного в рамках проекта "Код будущего".

Подать заявки на участие в грантовом конкурсе Центрального университета могут учащиеся 10-11 классов и студенты, получающие среднее профессиональное образование.

По словам ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича, проект "Код будущего" — важнейший инструмент подготовки ИТ-специалистов для формирования кадрового потенциала страны.

"Он позволил сотням тысяч школьников и студентов колледжей познакомиться с перспективной сегодня сферой информационных технологий. Однако мы видим разрыв между стартом обучения и выходом в профессию. Выпускникам проекта часто не хватает понятного следующего шага", - отметил он.

Чтобы решить эту проблему, Центральный университет запускает партнерство с Минцифры России и предлагает выпускникам проекта "Код будущего" ускоренный путь поступления в вуз.