Почти 3 тысячи человек прошли онкоскрининг полости рта в Московской области

14:52 16.04.2026
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. С начала года более 2,8 тысячи жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта, в ходе которого у 28 пациентов выявили отклонения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе пациентам стоматологических поликлиник доступна диагностика новообразований полости рта с применением метода люминесцентной стоматоскопии. Такое исследование позволяет выявлять онкологические заболевания на ранней стадии.
"Люминесцентная стоматоскопия является высокоинформативным и комфортным для пациента методом диагностики, позволяющим выявить патологические изменения тканей полости рта. С начала года данное исследование прошли более 2,8 тысячи жителей региона. По результатам обследования у 28 пациентов выявлены отклонения, требующие консультации врача-онколога. Все они направлены на дополнительные диагностические исследования", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков. На приеме врач-стоматолог направляет лампу в полость рта, любое отклонение светится иначе. Это позволяет выявить онкологическое заболевание.
Диагностика проводится бесплатно.
 
Московская область (Подмосковье)РакОнкологияМедицина
 
 
