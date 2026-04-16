Мурашко рассказал о новом виде помощи, который можно получить по ОМС

- Россияне с ожирением могут получить хирургическую помощь по ОМС.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россияне с ожирением могут получить хирургическую помощь по ОМС, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"В программе государственных гарантий появилась хирургическая помощь для этой категории пациентов", — рассказал он на IV съезде Профсоюза работников здравоохранения России.
В марте председатель ФОМС Илья Баланин сообщил, что за прошлый год объемы предоставленной высокотехнологичной медпомощи выросли на 13,2%, а показатель средней длительности одной госпитализации сократился до восьми дней.
Этому способствовало широкое внедрение передовых методов лечения и оснащение медицинских организаций новейшим оборудованием, отметил он.
