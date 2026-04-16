НБА удовлетворила апелляцию Дончича о праве претендовать на награды - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
19:56 16.04.2026
НБА удовлетворила апелляции Дончича и Каннингема о праве претендовать на награды

Лука Дончич
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) удовлетворила апелляции Луки Дончича и Кейда Каннингема, сохранив им шансы на получение наград по итогам регулярного чемпионата.
  • Дончич и Каннингем сыграли по 64 матча, хотя по правилам лиги для получения наград нужно провести минимум 65 матчей в регулярном чемпионате.
  • Участие Дончича в плей-офф, который начнется 18 апреля, находится под вопросом из-за растяжения подколенного сухожилия левой ноги.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) удовлетворила апелляции словенского защитника "Лос-Анджелес Лейкерс" Луки Дончича и американского защитника "Детройт Пистонс" Кейда Каннингема, сохранив им шансы на получение наград по итогам регулярного чемпионата, несмотря на недостаточное количество сыгранных матчей, сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания.
Согласно правилам лиги, чтобы претендовать на все награды по итогам сезона, включая приз самому ценному игроку (MVP) и попадание в символические сборные, необходимо провести минимум 65 матчей в регулярном чемпионате. На счету словенца и Каннингема - по 64 игры.
Дончич пропустил концовку регулярного чемпионата из-за растяжения подколенного сухожилия левой ноги, полученного 3 апреля. Участие баскетболиста в плей-офф, которое начнется 18 апреля, находится под вопросом. Кроме того, в декабре словенец пропустил две игры из-за отъезда, связанного с рождением ребенка. Каннингем в марте выбыл на неопределенный срок из-за коллапса легкого.
Дончичу 27 лет. В текущем сезоне он в среднем набирает 33,5 очка, совершает 7,7 подбора и отдает 8,3 передачи. Статистика 24-летнего Каннингема составляет 23,9 очка, 5,5 подбора и 9,9 передачи.
