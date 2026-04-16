НБА удовлетворила апелляцию Дончича о праве претендовать на награды

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) удовлетворила апелляции словенского защитника "Лос-Анджелес Лейкерс" Луки Дончича и американского защитника "Детройт Пистонс" Кейда Каннингема, сохранив им шансы на получение наград по итогам регулярного чемпионата, несмотря на недостаточное количество сыгранных матчей, сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания.

Дончичу 27 лет. В текущем сезоне он в среднем набирает 33,5 очка, совершает 7,7 подбора и отдает 8,3 передачи. Статистика 24-летнего Каннингема составляет 23,9 очка, 5,5 подбора и 9,9 передачи.