НБА удовлетворила апелляцию Дончича о праве претендовать на награды

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) удовлетворила апелляции словенского защитника "Лос-Анджелес Лейкерс" Луки Дончича и американского защитника "Детройт Пистонс" Кейда Каннингема, сохранив им шансы на получение наград по итогам регулярного чемпионата, несмотря на недостаточное количество сыгранных матчей, сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания.
Согласно правилам лиги, чтобы претендовать на все награды по итогам сезона, включая приз самому ценному игроку (MVP) и попадание в символические сборные, необходимо провести минимум 65 матчей в регулярном чемпионате. На счету словенца и Каннингема - по 64 игры.
Дончич пропустил концовку регулярного чемпионата из-за растяжения подколенного сухожилия левой ноги, полученного 3 апреля. Участие баскетболиста в плей-офф, которое начнется 18 апреля, находится под вопросом. Кроме того, в декабре словенец пропустил две игры из-за отъезда, связанного с рождением ребенка. Каннингем в марте выбыл на неопределенный срок из-за коллапса легкого.
Дончичу 27 лет. В текущем сезоне он в среднем набирает 33,5 очка, совершает 7,7 подбора и отдает 8,3 передачи. Статистика 24-летнего Каннингема составляет 23,9 очка, 5,5 подбора и 9,9 передачи.