Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 16.04.2026
В НАТО недовольны военными инициативами ЕС, пишет FT

FT: чиновники в НАТО недовольны инициативой ЕС по созданию "стены дронов"

© AP Photo / Virginia Mayo — Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Чиновники НАТО недовольны некоторыми военными инициативами ЕС, например, проектом по созданию "стены дронов", так как видят в этом стремление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обозначить милитаризацию Европы как свою заслугу, пишет газета Financial Times.
"Чиновники НАТО выражали недовольство недавними инициативами ЕС, в том числе планами по созданию... так называемой "стены дронов"... и усилением центрального военного штаба ЕС. Эти меры рассматриваются как часть усилий фон дер Ляйен сделать перевооружение центральным элементом своего наследия", - говорится в публикации.
По мнению неназванного дипломата альянса, Еврокомиссии следует заниматься теми сферами, в которых у нее уже есть экспертиза.
"Подпишите какие-нибудь хорошие торговые сделки и держитесь подальше от трансатлантической безопасности", - подчеркнул он.
Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации, в частности в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на 800 миллиардов евро, предусматривающий совместные закупки оружия и использование средств из программы для депрессивных регионов. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года.
МИД РФ 11 декабря заявило, что проект милитаризации Европы направлен на противодействие мифической угрозе со стороны России, это попытка подтолкнуть большинство стран Европы к военной конфронтации с Москвой.
В миреЕвропаРоссияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзНАТОЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала