Грищук сказал, что Накамура вообще не готовился к турниру претендентов

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Сложилось мнение, что один из топ-гроссмейстеров Хикару Накамура практически не готовился к турниру претендентов на мировую корону, вследствие чего быстро выключился из борьбы за победу, после рождения сына сила игры американца заметно ослабла, заявил РИА Новости двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад Александр Грищук.

"После того, как у него родился ребенок, Хикару как-то резко вдруг ослаб. И мне даже приятно, что у меня четверо детей и я в этой ситуации много лет играл на довольно высоком уровне", - добавил собеседник агентства.