Грищук сказал, что Накамура вообще не готовился к турниру претендентов - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
17:18 16.04.2026 (обновлено: 17:52 16.04.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грищук считает, что Накамура практически не готовился к турниру претендентов на мировую шахматную корону.
  • Он занял пятое место на турнире, выступив ниже ожиданий, несмотря на то что был рейтинг-фаворитом.
  • Игра Накамуры ослабла после рождения сына, отметил Грищук.
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Сложилось мнение, что один из топ-гроссмейстеров Хикару Накамура практически не готовился к турниру претендентов на мировую корону, вследствие чего быстро выключился из борьбы за победу, после рождения сына сила игры американца заметно ослабла, заявил РИА Новости двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад Александр Грищук.
Американец в апрельском рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) с коэффициентом 2810 пунктов занимал второе место после норвежца Магнуса Карлсена (2840) и был рейтинг-фаворитом турнира, завершившегося в среду на Кипре. Гроссмейстер выиграл одну партию, 11 завершил вничью и две проиграл, с результатом 6,5 очка из 14 заняв пятое место. Отставание от победителя соревнований Жавохира Синдарова из Узбекистана (10) составило 3,5 балла. В декабре 2025 года у Накамуры родился сын.
«
"Хикару Накамура меня действительно удивил. Складывается впечатление, что он вообще не готовился к турниру претендентов. Он много лет был одним из лучших игроков мира, а здесь вообще ничего хорошего не показывал. Накамура кое-как выиграл одну партию у Фабиано Каруаны, а в целом он почти не боролся. И его игра на турнире на Кипре была просто никакой", - сказал Грищук.
"После того, как у него родился ребенок, Хикару как-то резко вдруг ослаб. И мне даже приятно, что у меня четверо детей и я в этой ситуации много лет играл на довольно высоком уровне", - добавил собеседник агентства.
Грищук является неоднократным участником турниров претендентов, четырехкратным победителем командных чемпионатов мира и трехкратным чемпионом мира по блицу.
Открытие шахматного турнира - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
"Полный разгром": Грищук предсказал победителя матча за шахматную корону
15 апреля, 11:55
 
