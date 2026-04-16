Мурашко назвал заболевания, наносящие наибольший ущерб здоровью

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертония и атеросклеротические заболевания наносят наибольший ущерб здоровью, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Необходимо остановиться на новациях программы государственных гарантий. В ней, конечно же, сегодня приоритет сделан на раннее выявление заболеваний. Это в первую очередь такие заболевания, как дислипидемии - атеросклеротические поражения… Это тромбофилические осложнения, это атеросклеротические заболевания", - сказал Мурашко в ходе IV съезда Профсоюза работников здравоохранения России.
Он добавил, что также вред наносят диабет, ожирение и артериальная гипертония.
"Вот эти четыре заболевания приносят нам наибольший ущерб сегодня для состояния здоровья", - заключил министр.