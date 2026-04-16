Россиянин Чопанов завоевал золото чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россиянин Мурад Чопанов завоевал золото чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси.
В четверг в финальной схватке весовой категории до 66 кг Чопанов победил финна Луукаса Саха.
Чопанов - вице-чемпион Европы прошлого года и победитель трех этапов Мировой серии.
Россиянин Абдуллах Парчиев в схватке за бронзу в весовой категории до 66 кг уступил азербайджанцу Турану Байрамову.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Тбилиси россияне выступают с флагом и гимном.