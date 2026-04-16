В Москве назвали дни проведения полумарафона

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Московский полумарафон пройдет в столице 25 и 26 апреля, на старт выйдут участники из 33 стран, сообщили журналистам в пресс-службе Бегового сообщества.

"До одного из главных беговых событий весны осталось совсем немного времени: 25 и 26 апреля в столице пройдет Московский полумарафон - один из крупнейших полумарафонов России . В программе события - забеги на 5 километров и 21,1 километра, корпоративная и студенческая эстафеты, а также Детский забег. Событие состоится при поддержке правительства Москвы и департамента спорта города Москвы", - рассказали в пресс-службе.

В Беговом сообществе отметили, что в этом году Московский полумарафон вновь пройдет в двухдневном формате: 25 апреля состоятся соревнования на дистанции 5 километров и Детский забег, а 26 апреля на старт выйдут участники полумарафона, а также корпоративной и студенческой эстафет.

"В этом году около 40% зарегистрировавшихся на забеги на 5 километров и 21,1 километра выйдут на старт Московского полумарафона впервые. При этом почти каждый пятый участник раньше вообще не финишировал ни на одном старте Бегового сообщества, а еще около 21% уже участвовали в забегах серии, но на старт Московского полумарафона выйдут впервые", - подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется, что широкой остается и география события: в этом году на старт выйдут участники из 33 стран, 80 субъектов России и 486 городов. Растет и интерес к командным форматам, в корпоративной эстафете в этом году примут участие более 90 команд, в студенческой - 50.

"Обновятся в этом году и маршруты обоих забегов. Старт полумарафона будет расположен на улице Косыгина около Университетской площади МГУ имени Ломоносова, а финиш - на улице Лужники. Маршрут пройдет мимо знаковых достопримечательностей города, в том числе здания МГУ имени Ломоносова, Кремля, Собора Василия Блаженного, Храма Христа Спасителя и других", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что также изменится маршрут забега на 5 километров: старт и финиш будут расположены около Университетской площади МГУ имени Ломоносова, а трасса пройдет по улице Косыгина.