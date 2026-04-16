Андреева сыграет со Швентек в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
17:43 16.04.2026 (обновлено: 17:52 16.04.2026)
Андреева сыграет со Швентек в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте

Андреева обыграла Паркс и вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Штутгарте

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Мирра Андреева обыграла американку Алисию Паркс во втором круге турнира категории WTA 500 в Штутгарте.
  • В четвертьфинале Андреева сыграет с представительницей Польши Игой Швентек.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева обыграла американку Алисию Паркс во втором круге турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась победой Андреевой (6-й номер посева) над Паркс со счетом 7:6 (7:3), 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут.
В четвертьфинале Андреева сыграет с представительницей Польши Игой Швентек, посеянной на турнире под третьим номером.
Зверев обыграл Диалло и вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Мюнхене
