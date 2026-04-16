15:50 16.04.2026 (обновлено: 15:58 16.04.2026)
В Минтрансе рассказали о необычных находках в такси

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажиры такси иногда забывают в салоне авто детей, спящих взрослых спутников, животных и даже пакеты с мусором.
  • Среди необычных находок в ведомстве назвали женскую туфлю и змею в контейнере.
  • В Минтрансе также рассказали о щенке, оставленном в такси, который стал частью семьи водителя.
  • В список самых часто забываемых вещей в такси вошли телефоны, кошельки, ключи, карты, наушники, шапки и перчатки.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пассажиры такси в регионах России иногда забывают в салоне авто детей, спящих взрослых спутников, животных и даже пакеты с мусором, следует из сообщения Минтранса.
Министерство в четверг опубликовало в своем канале в Мах инфографику с самыми необычными находками водителей такси в российских регионах. Данные предоставлены Ситуационно-информационным центром Минтранса (СИЦ) и Общественным советом по развитию такси.
Вологде пассажир вышел домой, а ребенок остался спать в кресле. Отец вернулся, но история - из тех, что невозможно забыть", - говорится на одном из слайдов.
Петербурге мужчина вышел из машины, оставив в салоне спящую спутницу. Водителю пришлось возвращать пассажирку владельцу заказа буквально вручную", - приводят в Минтрансе еще один пример.
Среди необычных находок в ведомстве назвали также один ботинок в бахиле, женскую туфлю, пакет с мусором и змею в контейнере, которую в итоге передали полиции. В Кирове щенок, оставленный в такси, остался жить у водителя и стал частью его семьи, добавили в Минтрансе.
При этом самыми часто забываемыми вещами в такси являются телефоны, кошельки, ключи, карты, наушники, шапки и перчатки.
