МИД направил зарубежным ведомствам ноты о Дне памяти жертв геноцида

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. МИД РФ направил зарубежным ведомствам и посольствам в Москве дипломатические ноты о Дне памяти жертв геноцида советского народа 19 апреля, который в этом году впервые будет отмечаться в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об установлении новой памятной даты России - 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.
"Во внешнеполитические ведомства других стран направлены дипломатические ноты о новом памятном дне в России (19 апреля - ред.) с изложением его важности для нашего народа, а также в контексте сохранения памяти о жертвах Второй Мировой войны. Такие ноты получили и зарубежные посольства в Москве", - сказала Захарова на брифинге.