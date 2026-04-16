МИД направил зарубежным ведомствам ноты о Дне памяти жертв геноцида
18:43 16.04.2026
МИД направил зарубежным ведомствам ноты о Дне памяти жертв геноцида

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД направил зарубежным ведомствам и посольствам в Москве дипломатические ноты о Дне памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной.
  • В документах изложили важность новой памятной даты для российского народа.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. МИД РФ направил зарубежным ведомствам и посольствам в Москве дипломатические ноты о Дне памяти жертв геноцида советского народа 19 апреля, который в этом году впервые будет отмечаться в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об установлении новой памятной даты России - 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.
"Во внешнеполитические ведомства других стран направлены дипломатические ноты о новом памятном дне в России (19 апреля - ред.) с изложением его важности для нашего народа, а также в контексте сохранения памяти о жертвах Второй Мировой войны. Такие ноты получили и зарубежные посольства в Москве", - сказала Захарова на брифинге.
