МИД КНР не прокомментировал слова Трампа о просьбе к Си Цзиньпину по Ирану

ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в четверг не стал комментировать заявление американского президента Дональда Трампа о том, что он обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой не поставлять вооружение Ирану.

"У меня нет информации по вашему вопросу, которую я мог бы предоставить", - сказал Го Цзякунь, отвечая на просьбу одного из журналистов подтвердить слова американского президента.

Дипломат добавил, что Китай неоднократно излагал свою позицию по ситуации в Иране.