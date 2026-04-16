МИД КНР не прокомментировал слова Трампа о просьбе к Си Цзиньпину по Ирану

ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в четверг не стал комментировать заявление американского президента Дональда Трампа о том, что он обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой не поставлять вооружение Ирану.
Ранее Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business заявил, что обратился к лидеру КНР Си Цзиньпину с просьбой не поставлять вооружение Ирану и получил подтверждение, что Китай этого не делает.
"У меня нет информации по вашему вопросу, которую я мог бы предоставить", - сказал Го Цзякунь, отвечая на просьбу одного из журналистов подтвердить слова американского президента.
Дипломат добавил, что Китай неоднократно излагал свою позицию по ситуации в Иране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.