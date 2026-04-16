11:06 16.04.2026 (обновлено: 11:25 16.04.2026)
МИД КНР не прокомментировал слова Трампа о просьбе к Си Цзиньпину по Ирану

Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
Краткий пересказ ИИ
  • Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь не стал комментировать заявление Дональда Трампа о просьбе к Си Цзиньпину не поставлять вооружение Ирану.
  • Он отметил, что Китай неоднократно излагал свою позицию по ситуации на Ближнем Востоке.
ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в четверг не стал комментировать заявление американского президента Дональда Трампа о том, что он обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой не поставлять вооружение Ирану.
Ранее Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business заявил, что обратился к лидеру КНР Си Цзиньпину с просьбой не поставлять вооружение Ирану и получил подтверждение, что Китай этого не делает.
"У меня нет информации по вашему вопросу, которую я мог бы предоставить", - сказал Го Цзякунь, отвечая на просьбу одного из журналистов подтвердить слова американского президента.
Дипломат добавил, что Китай неоднократно излагал свою позицию по ситуации в Иране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
