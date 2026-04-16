Футбольная трагедия: чемпион Италии и Англии погиб под поездом - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
18:00 16.04.2026 (обновлено: 18:25 16.04.2026)
Футбольная трагедия: чемпион Италии и Англии погиб под поездом

© Фотография из соцсетейАлекс Маннингер и Джанлуиджи Буффон
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Андрей Васильчин. Страшные известия пришли из Австрии. Бывший вратарь национальной команды Александр Маннингер погиб на 49-м году жизни в дорожно-транспортном происшествии. Сообщается, что машина спортсмена попала под поезд во время переезда железнодорожных путей неподалеку от Зальцбурга.
"Сегодня очень печальный день. Мы потеряли не только великого спортсмена, но и человека, обладавшего редкими качествами: скромностью, преданностью и исключительным профессионализмом. Он запомнится примером, который подавал как на поле, так и за его пределами. Выражаем глубочайшие соболезнования в связи со смертью Алекса Маннингера и поддерживаем его семью в этот скорбный момент".

Эмблема ФК Ювентус (Италия)
Официальное заявление ФК "Ювентус"
© Фотография из соцсетейАлекс Маннингер
Алекс Маннингер

Факты об известном вратаре

  • Главные клубы в послужном списке погибшего кипера — английский "Арсенал" и итальянский "Ювентус".
  • Ни там, ни там он не был основным. В стане "канониров" Маннингер успешно подменял Дэвида Симэна, а в "старой синьоре" был дублером великого Джанлуиджи Буффона.
"По ходу карьеры и во многих играх в прошлом сезоне Маннингер зарекомендовал себя как великолепный вратарь, — хвалил Алекса Буффон. — Уверен, что он подтвердит свой класс в мое отсутствие".

  • О своей роли в "Юве" Маннингер высказывался спокойно, признавая величие ДжиДжи:
"Да, я второй номер, но только по сравнению с Буффоном. Учитывая, какого уровня у меня конкурент, никаких претензий быть не может. Я могу лишь учиться у него и не собираюсь заканчивать с футболом". (La Gazzetta dello Sport)

© Фотография из соцсетейАлекс Маннингер
Алекс Маннингер
  • Вместе с "Арсеналом" Алекс приезжал в морозную Москву в ноябре 2000 года, где лондонцы с австрийцем в воротах были разгромлены романцевским "Спартаком" (1:4) в рамках стартового матча второго группового этапа Лиги чемпионов.
  • В марте 1998-го был признан игроком месяца в АПЛ.
  • Также Алекс играл на родине за "Зальцбург", а еще защищал цвета испанского "Эспаньола", итальянских "Фиорентины", "Торино", "Брешии", "Болоньи" и "Удинезе", немецкого "Аугсбурга" и английского "Ливерпуля".
  • Кстати, о "Ливерпуле". С мерсисайдцами приглашенный Юргеном Клоппом 39-летний на тот момент голкипер пробыл один сезон в качестве третьего вратаря англичан.
  • Объявил о завершении карьеры в мае 2017 года. На трофейной полке Маннингера золото чемпионата Италии и Английской премьер-лиги (АПЛ). Помимо этого, Алекс становился обладателем Кубка и двух Суперкубков Англии.
  • Несмотря на то, что он не был первым номером в национальной команде и не вышел на поле на домашнем Евро-2008, Алекс все равно провел 33 матча в составе сборной Австрии.
Джанлуиджи Буффон - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Депрессия убила немецкого вратаря... И чуть не лишила нас великого Буффона
31 января 2023, 08:00
 
