Футбольная трагедия: чемпион Италии и Англии погиб под поездом

"Сегодня очень печальный день. Мы потеряли не только великого спортсмена, но и человека, обладавшего редкими качествами: скромностью, преданностью и исключительным профессионализмом. Он запомнится примером, который подавал как на поле, так и за его пределами. Выражаем глубочайшие соболезнования в связи со смертью Алекса Маннингера и поддерживаем его семью в этот скорбный момент".
Факты об известном вратаре
- Главные клубы в послужном списке погибшего кипера — английский "Арсенал" и итальянский "Ювентус".
- Ни там, ни там он не был основным. В стане "канониров" Маннингер успешно подменял Дэвида Симэна, а в "старой синьоре" был дублером великого Джанлуиджи Буффона.
"По ходу карьеры и во многих играх в прошлом сезоне Маннингер зарекомендовал себя как великолепный вратарь, — хвалил Алекса Буффон. — Уверен, что он подтвердит свой класс в мое отсутствие".
- О своей роли в "Юве" Маннингер высказывался спокойно, признавая величие ДжиДжи:
"Да, я второй номер, но только по сравнению с Буффоном. Учитывая, какого уровня у меня конкурент, никаких претензий быть не может. Я могу лишь учиться у него и не собираюсь заканчивать с футболом". (La Gazzetta dello Sport)
- Вместе с "Арсеналом" Алекс приезжал в морозную Москву в ноябре 2000 года, где лондонцы с австрийцем в воротах были разгромлены романцевским "Спартаком" (1:4) в рамках стартового матча второго группового этапа Лиги чемпионов.
- В марте 1998-го был признан игроком месяца в АПЛ.
- Также Алекс играл на родине за "Зальцбург", а еще защищал цвета испанского "Эспаньола", итальянских "Фиорентины", "Торино", "Брешии", "Болоньи" и "Удинезе", немецкого "Аугсбурга" и английского "Ливерпуля".
- Кстати, о "Ливерпуле". С мерсисайдцами приглашенный Юргеном Клоппом 39-летний на тот момент голкипер пробыл один сезон в качестве третьего вратаря англичан.
- Объявил о завершении карьеры в мае 2017 года. На трофейной полке Маннингера золото чемпионата Италии и Английской премьер-лиги (АПЛ). Помимо этого, Алекс становился обладателем Кубка и двух Суперкубков Англии.
- Несмотря на то, что он не был первым номером в национальной команде и не вышел на поле на домашнем Евро-2008, Алекс все равно провел 33 матча в составе сборной Австрии.