Бывший вратарь "Арсенала" и "Ювентуса" погиб в автомобильной аварии - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
17:04 16.04.2026 (обновлено: 17:30 16.04.2026)
Бывший вратарь "Арсенала" и "Ювентуса" Маннингер погиб в автомобильной аварии

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Австрийский вратарь Александр Маннингер погиб в 48-летнем возрасте в дорожно-транспортном происшествии, сообщается на странице футбольного клуба "Зальцбург" в соцсети X.
"Мы скорбим о нашем бывшем вратаре Александре Маннингере, который трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии. Наши мысли с его семьей и друзьями. Покойся с миром, Александр", - говорится в заявлении.
В период игровой карьеры австриец представлял ряд клубов, включая "Зальцбург", испанский "Эспаньол", итальянские "Фиорентину", "Торино", "Брешию", "Болонью", "Удинезе", "Ювентус", а также немецкий "Аугсбург", английские "Арсенал" и "Ливерпуль". Вместе с "Ювентусом" Маннингер выиграл чемпионат Италии, а в составе "канониров" стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны. Также на его счету 33 матча в составе сборной Австрии.
 
