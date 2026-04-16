Кудашов рассказал, какой хоккей хочет видеть в "Автомобилисте"

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Новый главный тренер екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" Алексей Кудашов заявил, что постарается привить команде быстрый, атакующий и комбинационный хоккей.
Кудашов 7 апреля сменил в должности отправленного в отставку Николая Заварухина. Екатеринбургская команда завершила выступление в плей-офф КХЛ текущего сезона, проиграв в серии первого раунда уфимскому "Салавату Юлаеву" (2-4). По итогам регулярного чемпионата "Автомобилист" занял четвертое место на Востоке.
«
"Будет новая команда и, надеюсь, новая философия. Мы хотим не просто иметь сильную и быструю команду, мы хотим, чтобы она обладала мастерством. Любой тренер хочет играть в быстрый, атакующий и комбинационный хоккей - постараемся это сделать", - цитирует Кудашова сайт клуба.
