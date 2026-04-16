Кудашов рассказал, какой хоккей хочет видеть в "Автомобилисте" - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
15:16 16.04.2026 (обновлено: 15:22 16.04.2026)
Кудашов рассказал, какой хоккей хочет видеть в "Автомобилисте"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Кудашов стал новым главным тренером екатеринбургского клуба КХЛ "Автомобилист", сменив Николая Заварухина.
  • Кудашов заявил, что постарается привить команде быстрый, атакующий и комбинационный хоккей.
  • Будет новая команда и новая философия, заявил тренер.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Новый главный тренер екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" Алексей Кудашов заявил, что постарается привить команде быстрый, атакующий и комбинационный хоккей.
Кудашов 7 апреля сменил в должности отправленного в отставку Николая Заварухина. Екатеринбургская команда завершила выступление в плей-офф КХЛ текущего сезона, проиграв в серии первого раунда уфимскому "Салавату Юлаеву" (2-4). По итогам регулярного чемпионата "Автомобилист" занял четвертое место на Востоке.
«

"Будет новая команда и, надеюсь, новая философия. Мы хотим не просто иметь сильную и быструю команду, мы хотим, чтобы она обладала мастерством. Любой тренер хочет играть в быстрый, атакующий и комбинационный хоккей - постараемся это сделать", - цитирует Кудашова сайт клуба.

Последним местом работы 54-летнего Кудашова было московское "Динамо", которое он возглавлял с апреля 2021 года и покинул в ноябре 2025-го. Ранее на протяжении тренерской карьеры он также работал в подмосковном "Атланте", ярославском "Локомотиве", петербургском СКА и сборной России.
ХоккейСпортРоссияНиколай ЗаварухинАлексей КудашовАвтомобилистКХЛ 2025-2026
 
