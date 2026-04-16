В Кремле прокомментировали ситуацию с 11 россиянами в бакинском СИЗО

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские дипломаты внимательно отслеживают ситуацию с 11 россиянами, которые остаются в бакинском СИЗО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в ответах МИД на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, сообщалось, что в СИЗО Баку остаются еще 11 человек, во взаимодействии с правоохранителями РФ и другими ведомствами прорабатываются варианты их освобождения.
"Россияне пока остаются в бакинском СИЗО. Безусловно, наше дипломатическое ведомство очень внимательно отслеживает эту ситуацию в плане защиты интересов российских граждан", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли информация о гражданах РФ, которые находятся в бакинском СИЗО.