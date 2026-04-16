12:51 16.04.2026 (обновлено: 12:54 16.04.2026)
Глава МОК призвала ЕС поддержать политический нейтралитет Олимпиады

Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Краткий пересказ ИИ
  • Кирсти Ковентри, президент Международного олимпийского комитета (МОК), призвала Европейский союз и его государства поддержать политический нейтралитет комитета и Олимпийских игр.
  • Ковентри обратилась к участникам Спортивного форума Европейского союза, который проходит с 15 по 16 апреля в Пафосе (Кипр).
  • Ранее МОК рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях и допускать взрослых атлетов до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри призвала Европейский союз и его государства поддержать политический нейтралитет комитета и Олимпийских игр.
Ковентри в видео обратилась к участникам Спортивного форума Европейского союза, который проходит с 15 по 16 апреля в Пафосе (Кипр).
"Спортсмены могут вдохновлять нас только в том случае, если они могут соревноваться. А делать это они могут только в том случае, если мы будем сохранять строгий нейтралитет спорта. Если политика не будет вмешиваться в ход игры. Для всех нас это означает, что мы должны защищать автономию спорта. Чтобы мы могли сказать всем спортсменам, независимо от того, откуда они родом: да, вы можете соревноваться свободно, без политического вмешательства, не зависящего от вас", - приводятся слова Ковентри на сайте МОК.
"Я призываю Европейский союз и его государства-члены придерживаться принципов, которые вы так часто признавали: уважать автономию спорта и поддерживать политический нейтралитет МОК и Олимпийских игр. Потому что только тогда сила спорта сможет по-настоящему раскрыться", - добавила президент.
Ранее МОК рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях, а взрослых атлетов допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.
