Команды премии Росприроднадзора участвуют в Менделеевской олимпиаде МГУ

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Команды детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" от России, Египта, Иордании, Таиланда впервые принимают участие в Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, которая началась в Москве, сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Как отметили в пресс-центре премии "Экология – дело каждого", 60-я Менделеевская олимпиада МГУ собрала около 200 лучших учеников из более чем 35 государств и проводится с учетом принципов углеродной нейтральности, что позволит привлечь внимание будущих химиков к проблемам экологического благополучия.

Менделеевская олимпиада школьников по химии, признанная ЮНЕСКО, стартовала в 1967 году. С 2023 года она проходит в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Победители состязания получают право поступать без экзаменов в лучшие вузы России. В этом году основные мероприятия Олимпиады запланированы с 16 по 22 апреля. В Москву прибыли сборные по химии из более чем 35 стран, включая Египет, Иорданию и Таиланд, национальные команды которых создали амбассадоры Международной премии "Экология – дело каждого".

В четверг на площадке Ломоносовского корпуса МГУ состоялась церемония открытия 60-й Международной Менделеевской олимпиады по химии (ММО-60) с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, ректора МГУ, Героя Труда РФ, академика Виктора Садовничего, вице-президента РАН, научного руководителя химического факультета МГУ, члена жюри Международной премии "Экология – дело каждого" Степана Калмыкова. Одна из самых сложных и авторитетных олимпиад мира объединила около 200 сильнейших школьников.

"Для нас очень важно, что лауреаты и победители премии "Экология – дело каждого" как из России, так и других стран – Египта, Иордании и Таиланда – стали участниками Олимпиады и получают возможность заявить о себе на таких значимых международных площадках. В этом году Менделеевская олимпиада по химии – юбилейная, и мы поздравляем с этим событием!" – приводятся в сообщении пресс-центра премии слова Радионовой.

По ее словам, очень ценно, что академик РАН Калмыков является членом жюри премии и тем самым Российская академия наук поддерживает талантливую молодежь, которая хочет сделать нашу планету чище и здоровее.

"Олимпиада открывает перед ребятами не только научные горизонты, но и дает им сильнейший опыт общения с лучшими представителями мирового химического сообщества. Уверена, что этот шаг станет для многих из них началом большого профессионального пути", – сказала Радионова.

Российская команда премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого" выступает вне конкурса. Однако все ребята получат сертификаты с подтверждением своего участия в одном из самых престижных интеллектуальных состязаний мира, а также смогут от премии побывать в инновационном образовательном лагере на озере Байкал или на одной из уникальных тематических образовательных смен на базе всероссийских детских центров.

Как сообщила Радионова, в состав сборной премии вошли четыре школьника из разных уголков страны. Андрей Савченков из Москвы – обладатель специального приза V сезона премии в номинации "Поколение будущего". Андрей разработал модель устройства для улавливания метана из атмосферы с целью снижения выбросов парниковых газов. Участница VI сезона премии Варвара Бобрышева из Ставрополя представила проект по созданию марганцевого микроудобрения из переработанных батареек с использованием безопасных реагентов. Также из Ставрополя Даниил Дьяконов – участник VI сезона премии и автор разработки антисептического экогеля на основе алоэ и наночастиц серебра с высокой эффективностью и минимальным воздействием на окружающую среду. Захар Акользин из города Свободный Амурской области – участник VI сезона премии, который предложил проект ветрогенератора цилиндрической формы, использующего эффект Магнуса для повышения эффективности генерации энергии.

В борьбу на Олимпиаде также вступят амбассадоры премии из Египта, Иордании и Таиланда, которые создали национальные команды своих стран. Они авторы проектов по очистке воды, экологическому просвещению, повторному использованию ресурсов.

Как отметила Радионова, участие призеров и лауреатов премии "Экология – дело каждого" в Менделеевской олимпиаде – это возможность увидеть масштаб современной науки, почувствовать атмосферу серьезного интеллектуального соревнования и укрепить интерес к исследованиям. Международная премия Росприроднадзора формирует новое поколение молодых лидеров, заинтересованных в науке, экологии и развитии межкультурного сотрудничества, объединяет талантливую молодежь со всего мира.