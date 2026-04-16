"Коламбус" продлил контракт с главным тренером - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
22:38 16.04.2026 (обновлено: 00:15 17.04.2026)
"Коламбус" продлил контракт с главным тренером

Невышедший в плей-офф НХЛ "Коламбус" продлил контракт с Боунессом

Рик Боунесс - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Коламбус Блю Джекетс" продлил контракт с главным тренером Риком Боунессом.
  • Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2026/27.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" продлил контракт с главным тренером Риком Боунессом, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. Боунесс возглавил клуб в январе 2026 года, сменив на посту Дина Эвасона. Под руководством 71-летнего канадца "Коламбус" сыграл 37 матчей и одержал 21 победу.
«
"С момента своего прихода Рик проделал выдающуюся работу. Всем нам было очевидно, что он - именно тот человек, который должен возглавить наш клуб. Рик наладил прочные отношения с нашими игроками, и они будут только выигрывать от его руководства, пока мы учимся на горьких уроках этого сезона и работаем над достижением нашей цели - побороться за Кубок Стэнли", - заявил генеральный менеджер клуба Дон Уодделл.
Боунесс на протяжении карьеры также возглавлял "Бостон Брюинз", "Оттаву Сенаторз", "Нью-Йорк Айлендерс", "Финикс Койотис", "Виннипег Джетс" и "Даллас Старз", который в сезоне-2019/20 довел до финала Кубка Стэнли.
По итогам сезона "Коламбус" занял пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и не смог выйти в плей-офф НХЛ.
