В Германии началась операция по спасению застрявшего кита

© REUTERS / Annegret Hilse Специалисты по защите окружающей среды осматривают горбатого кита на мелководье Висмарской бухты в Балтийском море, недалеко от Висмара, Германия

Краткий пересказ от РИА ИИ В Германии началась операция по спасению застрявшего на мелководье горбатого кита.

Планируется подложить под кита воздушные подушки, приподнять его, разместить на брезенте между двумя понтонами и транспортировать в Северное море или Атлантический океан.

Кит с 31 марта находится в мелководной бухте у немецкого острова Пёль, его состояние продолжает ухудшаться.

БЕРЛИН, 16 апр - РИА Новости. Началась операция по спасению застрявшего на мелководье в Балтийском море у берегов Германии горбатого кита, сообщил таблоид Bild.

Ранее министр окружающей среды немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Тилль Бакхаус объявил о разрешении на проведение новой операции по спасению кита. По данным издания Spiegel, разработкой и финансированием операции занимаются предприниматели Карин Вальтер-Моммерт и Вальтер Гунц.

"Операция по спасению (кита - ред.) Тимми началась! Шесть спасателей зашли в воду по пояс, чтобы добраться к горбатому киту", - передает издание. Отмечается, что в команде есть как минимум один ветеринар. Кит пошевелился, пока спасатели оказывали ему помощь.

Как заявил министр окружающей среды Тилль Бакхаус, все участники спасательной операции знают, что кит находится в тяжелом состоянии.

"Но, с моей точки зрения, у кита всё же есть шанс", - добавил он. По словам министра, кит по-прежнему проявляет активность. Время от времени он шевелит плавниками, поднимает голову из воды, регулярно дышит, а также общается с помощью звуков.

Планируется предпринять попытку подложить под кита воздушные подушки и осторожно приподнять его. Для этого предварительно из-под него вымоют ил. Затем кита должны разместить на брезенте между двумя понтонами и транспортировать в Северное море или Атлантический океан . Буксир будет тянуть эти понтоны.

Кит с 31 марта находится в мелководной бухте у немецкого острова Пёль к северу от Висмара. Телерадиокомпания NDR ранее сообщила, что его состояние продолжает ухудшаться, а местные власти отказались от попыток его спасения и завершили подготовку к будущему извлечению туши.