В Германии началась операция по спасению застрявшего кита

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Германии началась операция по спасению застрявшего на мелководье горбатого кита.
- Планируется подложить под кита воздушные подушки, приподнять его, разместить на брезенте между двумя понтонами и транспортировать в Северное море или Атлантический океан.
- Кит с 31 марта находится в мелководной бухте у немецкого острова Пёль, его состояние продолжает ухудшаться.
БЕРЛИН, 16 апр - РИА Новости. Началась операция по спасению застрявшего на мелководье в Балтийском море у берегов Германии горбатого кита, сообщил таблоид Bild.
Ранее министр окружающей среды немецкой федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Тилль Бакхаус объявил о разрешении на проведение новой операции по спасению кита. По данным издания Spiegel, разработкой и финансированием операции занимаются предприниматели Карин Вальтер-Моммерт и Вальтер Гунц.
"Операция по спасению (кита - ред.) Тимми началась! Шесть спасателей зашли в воду по пояс, чтобы добраться к горбатому киту", - передает издание. Отмечается, что в команде есть как минимум один ветеринар. Кит пошевелился, пока спасатели оказывали ему помощь.
Как заявил министр окружающей среды Тилль Бакхаус, все участники спасательной операции знают, что кит находится в тяжелом состоянии.
"Но, с моей точки зрения, у кита всё же есть шанс", - добавил он. По словам министра, кит по-прежнему проявляет активность. Время от времени он шевелит плавниками, поднимает голову из воды, регулярно дышит, а также общается с помощью звуков.
Планируется предпринять попытку подложить под кита воздушные подушки и осторожно приподнять его. Для этого предварительно из-под него вымоют ил. Затем кита должны разместить на брезенте между двумя понтонами и транспортировать в Северное море или Атлантический океан. Буксир будет тянуть эти понтоны.
Кит с 31 марта находится в мелководной бухте у немецкого острова Пёль к северу от Висмара. Телерадиокомпания NDR ранее сообщила, что его состояние продолжает ухудшаться, а местные власти отказались от попыток его спасения и завершили подготовку к будущему извлечению туши.
Кит был обнаружен 23 марта на песчаной отмели у общины Тиммендорфер-Штранд на балтийском побережье Германии. С тех пор спасатели безуспешно пытались помочь ослабленному животному вернуться из Балтийского моря в Северное, а оттуда в Атлантику. Спасатели заметили на его теле глубокие порезы, предположительно, от корабельного винта и следы рыболовной сети. Фрагменты последней также были обнаружены в ротовой полости кита, к тому моменту они уже успели врасти в мягкие ткани.