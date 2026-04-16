МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского отмывает миллиарды гривен через мэра Харькова Игоря Терехова, выделяя бюджеты на реконструкцию объектов города, а после списывая их на российские удары, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Офис Зеленского отмывает миллиарды гривен через харьковского мэра Игоря Терехова", - сказал собеседник агентства.
По его словам, схема была простой: киевские власти выделяют миллиарды гривен на реконструкцию различных объектов города и области, харьковские компании формально начинают осваивать бюджетные средства, а затем местная прокуратура сообщает о российском ударе и повреждении того или иного строения.
Представитель силовых структур отметил, что подобных дотаций не получают в Запорожской, Черниговской и Днепропетровской областях. По его данным, Терехову было обещано место в Верховной раде Украины.