Грищук объяснил неудачу Каруаны на турнире претендентов

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Один из сильнейших гроссмейстеров мира американец Фабиано Каруана затратил слишком много сил в первой половине турнира претендентов на Кипре, из-за чего не смог составить конкуренцию узбекистанцу Жавохиру Синдарову в борьбе за победу, заявил РИА Новости двукратный чемпион Всемирных шахматных олимпиад Александр Грищук.
Каруана в первом круге набрал 4,5 очка из 7, а во втором - 3 из 7. Шахматист (7,5) занял третье место после Синдарова (10) и нидерландца Аниша Гири (8,5). Американец в апрельском рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) с коэффициентом 2793 пункта находился на третьем месте, Гири (2753) - на девятом, Синдаров (2745) - на 11-м.
«
"Фабиано Каруана опять слишком много сил потратил в начале турнира претендентов. И он очень неудачно проводил второй круг, такое происходит с ним уже не в первый раз. Ему самому надо разбираться, из-за чего возникают подобные проблемы. Потому что класс у него очень высокий и он в целом играет очень стабильно. Но именно в турнирах претендентов у Фабиано что-то не клеится. Видимо, он при подготовке что-то делает неправильно, и у него действительно к середине турнира уже в который раз кончаются силы", - сказал Грищук.
Синдаров в конце года проведет титульный матч с чемпионом мира индийцем Гукешем Доммараджу.