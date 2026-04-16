В ЦСР назвали регионы с самой острой нехваткой кадров

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Нехватка кадров наблюдается в регионах, где экономика активно развивается, но ограничены возможности привлечения персонала из других областей - среди них Краснодарский край, Татарстан, Приморский край, Тюменская и Липецкая области, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.

То есть сложнее ситуация в тех регионах, где экономика довольно активна, но потенциал привлечения из других субъектов - меньше, чем у столичных экономик, пояснил Смелов.

Московская область, Если говорить о кадровых потребностях регионов, то самые масштабные рынки труда - это столичные регионы - Москва Санкт-Петербург - но в этих регионах и масштаб предложения труда большой, добавил глава ЦСР.

Вместе с тем, по его словам, текущую ситуацию на рынке труда в России все же нельзя описать словами "кадровый голод".