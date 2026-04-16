В MAX зарегистрировались семь миллионов иностранных пользователей

В национальном мессенджере Мах зарегистрировались 7 миллионов иностранных пользователей с момента запуска приложения, а с начала 2026 года из-за рубежа пользователи отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков, рассказали в пресс-службе Мах.