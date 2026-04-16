Рейтинг@Mail.ru
В MAX зарегистрировались семь миллионов иностранных пользователей - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 16.04.2026 (обновлено: 15:45 16.04.2026)
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В национальном мессенджере Мах зарегистрировались 7 миллионов иностранных пользователей.
  • С начала 2026 года пользователи из-за рубежа отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков.
  • Наиболее активно регистрируются в Мах жители Узбекистана, Белорусcии и Казахстана.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В национальном мессенджере Мах зарегистрировались 7 миллионов иностранных пользователей с момента запуска приложения, а с начала 2026 года из-за рубежа пользователи отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков, рассказали в пресс-службе Мах.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
"В Mах зарегистрировались 7 миллионов иностранных пользователей. С начала года пользователи из-за рубежа отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков. Наиболее активно регистрируются в Mах жители Узбекистана, Белоруссии и Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
Отмечается, что регистрация в Мах доступна гражданам 40 государств: в ноябре прошлого года возможность звонить и отправлять сообщения в мессенджере появилась у жителей СНГ, а с марта 2026 года - у пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
На начало апреля в Mах зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.
УзбекистанБелоруссияАзияСНГОбществоТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала