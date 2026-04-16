В MAX зарегистрировались семь миллионов иностранных пользователей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В национальном мессенджере Мах зарегистрировались 7 миллионов иностранных пользователей.
- С начала 2026 года пользователи из-за рубежа отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков.
- Наиболее активно регистрируются в Мах жители Узбекистана, Белорусcии и Казахстана.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В национальном мессенджере Мах зарегистрировались 7 миллионов иностранных пользователей с момента запуска приложения, а с начала 2026 года из-за рубежа пользователи отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков, рассказали в пресс-службе Мах.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
"В Mах зарегистрировались 7 миллионов иностранных пользователей. С начала года пользователи из-за рубежа отправили более миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков. Наиболее активно регистрируются в Mах жители Узбекистана, Белоруссии и Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
Отмечается, что регистрация в Мах доступна гражданам 40 государств: в ноябре прошлого года возможность звонить и отправлять сообщения в мессенджере появилась у жителей СНГ, а с марта 2026 года - у пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
На начало апреля в Mах зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.
10 февраля, 10:54