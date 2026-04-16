Россиянин Исмаилов стал чемпионом мира по тхэквондо среди юниоров

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россиянин Исмаил Исмаилов стал победителем чемпионата мира по тхэквондо среди юниоров, который проходит в Ташкенте.
В финальном поединке в весовой категории до 68 кг Исмаилов победил представителя Узбекистана Аюбхона Набиева.
Российские тхэквондисты впервые с 2022 года выступают на соревнованиях с флагом и гимном РФ. Чемпионат мира среди юниоров завершится 17 апреля.
Россиянин Аджиев стал чемпионом мира по тхэквондо среди юниоров
15 апреля, 18:05