Индонезия и Россия договорились расширять сотрудничество в спорте

- Индонезия и Россия договорились укреплять сотрудничество в сфере молодежной политики и спорта.
- На встрече министра молодежи и спорта Индонезии Тохира с российским послом Толченовым обсуждались программы подготовки спортсменов и программы обмена.
- Тохир отметил, что российский опыт в сфере спорта может быть полезен для повышения результатов индонезийских атлетов.
ДЖАКАРТА, 16 апр - РИА Новости. Индонезия и Россия договорились укреплять сотрудничество в сфере молодежной политики и спорта, включая подготовку спортсменов и программы обмена, заявил министр молодежи и спорта Индонезии Эрик Тохир.
"Мы сосредоточены на расширении глобальных возможностей для индонезийской молодежи и укреплении системы подготовки спортсменов в приоритетных видах спорта", - заявил министр.
Стороны обсудили программы молодежных обменов, совместную подготовку спортсменов и тренеров, а также участие в международных соревнованиях.
По словам Тохира, российский опыт в сфере спорта "может быть полезен для повышения результатов индонезийских атлетов".
Отдельное внимание уделялось развитию индустрии спорта, включая так называемые фиджитал-игры - формат, сочетающий физические и цифровые элементы.
"Мы также открываем возможности для изучения спортивной индустрии, включая инновации фиджитал-игр как часть цифровой трансформации спорта в Индонезии", - отметил министр.
Он подчеркнул, что сотрудничество с Россией рассматривается как стратегический шаг для развития человеческого капитала и повышения конкурентоспособности индонезийских спортсменов на международной арене.
