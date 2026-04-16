Индонезия и Россия договорились расширять сотрудничество в спорте

Краткий пересказ от РИА ИИ Индонезия и Россия договорились укреплять сотрудничество в сфере молодежной политики и спорта.

ДЖАКАРТА, 16 апр - РИА Новости. Индонезия и Россия договорились укреплять сотрудничество в сфере молодежной политики и спорта, включая подготовку спортсменов и программы обмена, заявил министр молодежи и спорта Индонезии Эрик Тохир.

Соответствующие вопросы обсуждались на встрече Тохира с послом РФ Джакарте Сергеем Толченовым, говорится в заявлении индонезийской стороны.

"Мы сосредоточены на расширении глобальных возможностей для индонезийской молодежи и укреплении системы подготовки спортсменов в приоритетных видах спорта", - заявил министр.

Стороны обсудили программы молодежных обменов, совместную подготовку спортсменов и тренеров, а также участие в международных соревнованиях.

По словам Тохира, российский опыт в сфере спорта "может быть полезен для повышения результатов индонезийских атлетов".

Отдельное внимание уделялось развитию индустрии спорта, включая так называемые фиджитал-игры - формат, сочетающий физические и цифровые элементы.

"Мы также открываем возможности для изучения спортивной индустрии, включая инновации фиджитал-игр как часть цифровой трансформации спорта в Индонезии", - отметил министр.