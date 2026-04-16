В Госдуме объяснили, почему World Gymnastics предупредила Ильтерякову - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
15:27 16.04.2026 (обновлено: 18:09 16.04.2026)
В Госдуме объяснили, почему World Gymnastics предупредила Ильтерякову

Журова: в World Gymnastics поняли, что умысла в поведении Ильтеряковой не было

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Журова заявила, что World Gymnastics понимала отсутствие умысла в поведении Софии Ильтеряковой во время инцидента с флагом и гимном Украины.
  • Ильтеряковой вынесли предупреждение за то, что она стояла спиной к флагам во время церемонии награждения, когда прозвучал гимн Украины.
  • Журова отметила, что многие инциденты, инициированные украинской стороной, происходят из-за политической конъюнктуры.
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), вынося предупреждение россиянке Софии Ильтеряковой за инцидент с флагом и гимном Украины, понимала, что спортсменка ничего особенного не сделала и умысла в ее поведении не было, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
В марте 15-летняя Ильтерякова, выступающая в нейтральном статусе, заняла второе место в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии. Первой стала украинка Таисия Онофрийчук, третьей - итальянка София Раффаэли. После включения гимна Украины на церемонии награждения Онофрийчук и Раффаэли повернулись к своим флагам, Ильтерякова продолжила стоять к ним спиной. Федерация гимнастики Украины позднее потребовала лишить россиянку нейтрального статуса, а World Gymnastics начала расследование инцидента. В среду организация вынесла Ильтеряковой предупреждение.
"Видно было, что спортсменка стояла немножко потерянная и не понимала, как и что делать. Думаю, что в World Gymnastics посмотрели это видео много раз, и им стало это понятно, - сказала Журова. - Как понятно и то, что наши спортсмены уже долгое время не выступали на международных турнирах, и у многих, особенно таких юных, нет опыта, как стоять и куда смотреть. Отсутствие этого навыка плюс, опять же, волнение – думаю, что в федерации вошли в положение, тем более что ничего особенного она не сделала. Вообще в Международной федерации гимнастики есть положительные тенденции – они не отреагировали и на призывы не допускать нашу Ангелину Мельникову".
"При этом они же тоже знают, что в других случаях в других видах спорта были куда более жесткие моменты – (негативно настроенные к россиянам спортсмены) и уходили, и поворачивались, причем умышленно. А вопрос, умышленно ли ты это сделал или непреднамеренно, по незнанию, ключевой. Понятно, что теперь украинцы могут так делать и ссылаться на то, что эту девочку простили – но это будeт уже умышленные поступки", - добавила олимпийская чемпионка.
По словам Журовой, многие инциденты подобного рода, инициированные украинской стороной, происходят из-за политической конъюнктуры. "Сейчас, помимо того, что у них есть русофобски настроенные спортсмены, многим другим еще и приходится идти на поводу у политиков. Мне часто говорят, вот, вы их оправдываете – но я их не оправдываю, я просто констатирую, что им там жить и получать поддержку государства. И, кстати, заметьте, что в тех видах спорта, где такая поддержка значения не имеет – например, в теннисе – и инцидентов подобных не происходит", - заключила депутат Госдумы.
