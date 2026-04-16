В Госдуме объяснили, почему World Gymnastics предупредила Ильтерякову

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), вынося предупреждение россиянке Софии Ильтеряковой за инцидент с флагом и гимном Украины, понимала, что спортсменка ничего особенного не сделала и умысла в ее поведении не было, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

"При этом они же тоже знают, что в других случаях в других видах спорта были куда более жесткие моменты – (негативно настроенные к россиянам спортсмены) и уходили, и поворачивались, причем умышленно. А вопрос, умышленно ли ты это сделал или непреднамеренно, по незнанию, ключевой. Понятно, что теперь украинцы могут так делать и ссылаться на то, что эту девочку простили – но это будeт уже умышленные поступки", - добавила олимпийская чемпионка.