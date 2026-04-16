Бывшую кубанскую судью Хахалеву переобъявили в розыск

16:10 16.04.2026 (обновлено: 16:15 16.04.2026)
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева переобъявлена в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК... особые приметы: переобъявлен, ранее разыскивался", - говорится в карточке Хахалевой в базе ведомства.

В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против судьи Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Хахалева бежала от следствия и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. Позднее Хахалеву задержали в аэропорту Баку, но запрос об экстрадиции женщины не был удовлетворен азербайджанским судом.
Позднее Октябрьский районный суд Краснодара наложил арест на имущество бывшей судьи и ее семьи по антикоррупционному иску Генпрокуратуры РФ.
