Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
01:15 16.04.2026 (обновлено: 01:16 16.04.2026)
Хоккеист "Ак Барса" заявил, что ему безразлично место в таблице конференции

Хоккеист "Ак Барса" Галимов: какая разница, кто какое место занял

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - "Ак Барс"
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - Ак Барс - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Нападающий казанского "Ак Барса" Артем Галимов заявил, что команда лучше подготовилась к серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского "Динамо" и проявила характер.
В среду "Ак Барс" на домашнем льду обыграл "Динамо" (3:2) и со счетом 4-0 в серии вышел в полуфинал Кубка Гагарина. После третьей встречи главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов упрекнул игроков своей команды в отсутствии характера.
«
"Какая разница, кто какое место занял? Это плей-офф, мы подготовились лучше, у нас команда с яйцами. Главный тренер соперника все сказал про них", - приводит слова Галимова сайт "Ак Барса".
"Нет, третья и четвертая игра получились тяжелыми, - ответил хоккеист на вопрос, было ли дома играть легче, чем в гостях. - Что-то не умеем мы спокойно доводить матч".
По итогам регулярного чемпионата "Ак Барс" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина казанцы оказались сильнее челябинского "Трактора" (4-1 в серии). Минское "Динамо" стало вторым в Западной конференции. В первом раунде минчане обыграли московское "Динамо" (4-0).
ХоккейСпортАртем ГалимовАк БарсКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    16.04 16:30
    Авангард
    ЦСКА
  • Волейбол
    16.04 19:00
    Зенит-Казань
    Локомотив Новосибирск
  • Баскетбол
    16.04 19:30
    ЦСКА
    Нижний Новгород
  • Теннис
    16.04 19:30
    Л. Самсонова
    К. Гауфф
  • Футбол
    16.04 19:45
    АЗ Алкмар
    Шахтер Донецк
  • Футбол
    16.04 22:00
    Ноттингем Форрест
    Порту
  • Футбол
    16.04 22:00
    Астон Вилла
    Болонья
  • Футбол
    16.04 22:00
    Фиорентина
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала