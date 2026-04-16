Хоккеист "Ак Барса" заявил, что ему безразлично место в таблице конференции

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Нападающий казанского "Ак Барса" Артем Галимов заявил, что команда лучше подготовилась к серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского "Динамо" и проявила характер.

В среду "Ак Барс" на домашнем льду обыграл "Динамо" (3:2) и со счетом 4-0 в серии вышел в полуфинал Кубка Гагарина. После третьей встречи главный тренер минчан Дмитрий Квартальнов упрекнул игроков своей команды в отсутствии характера.

« "Какая разница, кто какое место занял? Это плей-офф, мы подготовились лучше, у нас команда с яйцами. Главный тренер соперника все сказал про них", - приводит слова Галимова сайт "Ак Барса".

"Нет, третья и четвертая игра получились тяжелыми, - ответил хоккеист на вопрос, было ли дома играть легче, чем в гостях. - Что-то не умеем мы спокойно доводить матч".