ФМБА подготовило законопроект о системе контроля за здоровьем спортсменов - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
12:16 16.04.2026
ФМБА подготовило законопроект о системе контроля за здоровьем спортсменов

Чернышенко: в России может появиться система контроля за здоровьем спортсменов

Мужчина сдает кровь - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Мужчина сдает кровь . Архивное фото
Краткий пересказ ИИ
  • Федеральное медико-биологическое агентство подготовило законопроект о развитии федеральной медицинской информационной системы для контроля за здоровьем российских спортсменов.
  • Вопрос о законопроекте будет рассмотрен на заседании правительства.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство подготовило законопроект, направленный на развитие федеральной медицинской информационной системы для контроля за здоровьем российских спортсменов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"По поручению президента агентство также подготовило законопроект, который предусматривает развитие и эксплуатацию федеральной медицинской информационной системы. Мы сегодня ознакомились с ее возможностями. Она будет содержать сведения о спортсменах, необходимые для их эффективного сопровождения на всех этапах", - сказал Чернышенко на расширенном заседании Коллегии Федерального медико-биологического агентства "Об итогах работы ФМБА России в 2025 году и задачах на 2026 год".
Он отметил, что этот вопрос будет рассмотрен на заседании правительства в четверг.
