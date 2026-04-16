Стало известно название Объединенной федерации лыжных видов спорта
17:14 16.04.2026 (обновлено: 17:17 16.04.2026)
Стало известно название Объединенной федерации лыжных видов спорта

Объединенная федерация лыжных видов спорта получит название «ФЛССР»

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Объединенная федерация лыжных видов спорта получит название "Федерация лыжного спорта и сноуборда России" (ФЛССР), следует из документа, размещенного на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
18 мая состоится конференция ФЛГР, на которой будет завершено объединение федераций лыжных видов спорта и сноуборда. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в марте был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности Елену Вяльбе. Также Свищев единогласно выдвинут на пост президента будущей объединенной федерации.
В среду в Москве прошло заседание президиума ФЛГР, на котором были внесены в повестку предстоящей конференции изменения в уставе организации и утверждение его в новой редакции, а также переименование и объединение в "Федерацию лыжного спорта и сноуборда России" федераций лыжных гонок, лыжного двоеборья, прыжков на лыжах с трамплина, горнолыжного спорта, сноуборда и фристайла.
