09:05 16.04.2026 (обновлено: 12:21 16.04.2026)
Объединение Союза конькобежцев и ФФККР не планируется, сообщил источник

Объединение Союза конькобежцев России и ФФККР не планируется

© РИА Новости / Александр ВильфАделия Петросян
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Объединение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союза конькобежцев России на данный момент не планируется, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В сентябре министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ведомство планирует объединить ряд федераций по зимним видам спорта после Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев, в свою очередь, подчеркнул, что выступает против слияния федераций конькобежного спорта и фигурного катания, отметив, что это разные дисциплины.
Позже Дегтярев заявил, что намерен выслушать президентов национальных федераций конькобежного спорта и фигурного катания по поводу возможного объединения этих организаций.
