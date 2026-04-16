Объединение Союза конькобежцев и ФФККР не планируется, сообщил источник

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Объединение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союза конькобежцев России на данный момент не планируется, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В сентябре министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ведомство планирует объединить ряд федераций по зимним видам спорта после Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев, в свою очередь, подчеркнул, что выступает против слияния федераций конькобежного спорта и фигурного катания, отметив, что это разные дисциплины.
Позже Дегтярев заявил, что намерен выслушать президентов национальных федераций конькобежного спорта и фигурного катания по поводу возможного объединения этих организаций.