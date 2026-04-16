Предупреждение Минобороны России вызвало панику на Западе

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Издание Daily Express назвало прямой угрозой для Великобритании публикацию мест филиалов украинских компаний по выпуску БПЛА в Европе.
"Россия выступила с прямой угрозой нанести удары по британским объектам в Лондоне, Лестере и Саффолке", — говорится в публикации.
Издание также приводит слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что европейцам следует буквально принимать заявление Минобороны.
В другой статье Daily Express выложило список безопасных мест в Великобритании, которые находятся далеко от военных наземных и морских баз, а также крупных городов.
Накануне военное ведомство опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.