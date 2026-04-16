Рейтинг@Mail.ru
Предупреждение Медведева вызвало озабоченность в Европе - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:55 16.04.2026
Предупреждение Медведева вызвало озабоченность в Европе

Диесен призвал обратить внимание на предупреждение Медведева о производстве БПЛА

© REUTERS / Yves HermanФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе
© REUTERS / Yves Herman
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети Х призвал обратить внимание на предупреждение зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева по поводу возможных ударов по местам производства БПЛА для Украины в Европе.
"Дмитрий Медведев предостерегает европейцев от дальнейшей эскалации", — написал он.
Так профессор отреагировал на слова Медведева о том, что публикация министерством обороны мест производства дронов для Украины — это реестр потенциальных законных целей ВС России
При этом эксперт добавил, что, по всей видимости Запад усиливает свои попытки спровоцировать Россию на ответные действия.
Ранее военное ведомство опубликовало данные, согласно которым филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
В миреЕвропаРоссияДмитрий МедведевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала