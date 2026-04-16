Предупреждение Медведева вызвало озабоченность в Европе

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети Х призвал обратить внимание на предупреждение зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева по поводу возможных ударов по местам производства БПЛА для Украины в Европе.
"Дмитрий Медведев предостерегает европейцев от дальнейшей эскалации", — написал он.
При этом эксперт добавил, что, по всей видимости Запад усиливает свои попытки спровоцировать Россию на ответные действия.
Ранее военное ведомство опубликовало данные, согласно которым филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.