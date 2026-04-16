ЕС находится в плохих руках, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 16 апр - РИА Новости. Европейский союз - превосходный проект, но он находится в плохих руках, с его руководством в мире не считаются, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Европейский союз - превосходный проект, я говорю о проекте, это превосходная организация, но проблема в том, что она сегодня в очень плохих руках, руководство Европейского союза вообще не отвечает интересам государств-членов", - сказал Фицо в ходе встречи со студентами, запись которой опубликована YouTube-канале словацкого правительства в четверг.
Он заявил, что если бы Европейский союз обладал большой экономической силой, то с его мнением бы в мире считались.
"Мы сегодня способны что-то кому-то сказать? Может быть, некоторые имена вам о чем-то говорят: Кая Каллас - министр иностранных дел Европейского союза. Кто с ней разговаривает? Никто. Кто разговаривает с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен? Никто. Кто разговаривает с председателем Европейского совета Антониу Коштой? Никто. Потому что Европейский союз собственными решениями оказался в чрезвычайно слабой позиции", - заключил Фицо.