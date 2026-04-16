Шойгу осудил страны ЕС, предоставляющие небо для украинских БПЛА

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в комментарии для СМИ.

Он подчеркнул, что в последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских дронов по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре, отметил Шойгу.