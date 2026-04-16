Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 16.04.2026 (обновлено: 17:58 16.04.2026)
Шойгу осудил страны ЕС, предоставляющие небо для украинских БПЛА

Шойгу: если страна открывает небо для ударов БПЛА, она становится соучастником

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Шойгу заявил, что государства, предоставляющие своё воздушное пространство для ударов БПЛА по России, являются открытыми соучастниками агрессии.
  • По словам Шойгу, через Финляндию и страны Прибалтики участились удары украинских дронов по России, в результате страдают мирные люди и наносится ущерб гражданской инфраструктуре.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в комментарии для СМИ.
Он подчеркнул, что в последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских дронов по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре, отметил Шойгу.
"Это может происходить в двух случаях: либо западные средства ПВО действуют крайне неэффективно, как это уже имело место в ходе ближневосточных событий, либо указанные государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство, то есть являются открытыми соучастниками агрессии против России", - заявил он.
РоссияСергей ШойгуПрибалтикаФинляндияЕвросоюзБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала