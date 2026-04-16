Знаменитый дзюдоист Асаи впервые с 2020 года приедет в Россию

ТОКИО, 16 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Нобуюки Асаи - японский дзюдоист, ученик и друг легендарного чемпиона дзюдо Ясухиро Ямаситы в интервью РИА Новости сообщил, что впервые с 2020 года приедет в Россию, чтобы провести там мастер-класс, а также, возможно, у него состоятся и несколько встреч в Москве, что будет способствовать улучшению российско-японских отношений.
"Я еду впервые с февраля 2020 года, чтобы провести мастер-класс для детей в Туле. До этого я буду в Москве. Сейчас согласовывается график встреч в Москве, пока еще не могу назвать вам конкретные имена. Я надеюсь, что и сама поездка, и эти встречи будут способствовать налаживанию отношений между нашими странами. Сейчас, когда в отношениях России и Японии наступило охлаждение, я считаю важным подняться на татами в России", - сказал Асаи.
Он подчеркнул, что его учитель Ямасита передал ему слова, которые слышал от своего учителя Сигэёси Мацумаэ - японского ученого, политика и основателя университета Токай: "Япония сморит только в сторону США, но в мире есть другая великая держава – СССР (Россия). Если мы не можем сотрудничать в области политики, то мы можем проводить обмены в области образования, искусства, культуры и спорта".
"Как выпускник университета Токай и дзюдоист, я хочу сейчас осуществить такое сотрудничество. В России много прославленных олимпийских чемпионов и чемпионов мира по дзюдо, много талантливых тренеров. Я еду в Россию, чтобы рассказать о душе дзюдо. На мастер-классе я буду в японской форме дзюдо и повезу с собой форму Ямаситы. Я хочу рассказать детям, которые впервые соприкоснулись с дзюдо, что "дзюдо" (в японском - ред.) состоит из иероглифов "гибкость, мягкость, доброта" и "путь", а путь - это и есть жизнь", - сказал Асаи.
Он уточнил, что поездка состоялась по приглашению Российской Федерации дзюдо. Цикл мастер-классов планировался еще несколько лет назад по инициативе президента Федерации дзюдо России Сергея Соловейчика, однако эти планы не осуществились из-за пандемии. Однако теперь Асаи надеется, что такие поездки и мастер-классы будут проводиться регулярно.