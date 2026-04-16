Знаменитый дзюдоист Асаи впервые с 2020 года приедет в Россию

ТОКИО, 16 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Нобуюки Асаи - японский дзюдоист, ученик и друг легендарного чемпиона дзюдо Ясухиро Ямаситы в интервью РИА Новости сообщил, что впервые с 2020 года приедет в Россию, чтобы провести там мастер-класс, а также, возможно, у него состоятся и несколько встреч в Москве, что будет способствовать улучшению российско-японских отношений.

"Как выпускник университета Токай и дзюдоист, я хочу сейчас осуществить такое сотрудничество. В России много прославленных олимпийских чемпионов и чемпионов мира по дзюдо, много талантливых тренеров. Я еду в Россию, чтобы рассказать о душе дзюдо. На мастер-классе я буду в японской форме дзюдо и повезу с собой форму Ямаситы. Я хочу рассказать детям, которые впервые соприкоснулись с дзюдо, что "дзюдо" (в японском - ред.) состоит из иероглифов "гибкость, мягкость, доброта" и "путь", а путь - это и есть жизнь", - сказал Асаи.